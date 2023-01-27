10:28Происшествия
Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране задержан
Фото: depositphotos/alexraths
Правоохранительные органы Ирана задержали мужчину, напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Тасним.
По словам начальника полиции, вошедший в диппредставительство открыл огонь из стрелкового оружия. Его немедленно задержали.
Злоумышленник вошел в посольство с двумя своими детьми. На допросе он признался, что мотивом его действий стали личные и семейные проблемы. Ведется расследование.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране. Она также выразила соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге и назвал нападение на посольство терактом.
ЧП произошло утром 27 января. На посольство Азербайджана совершили вооруженное нападение. В результате был убит начальник охраны, а двое его коллег ранены. По некоторым данным, погибший – сотрудник азербайджанских силовых структур, предпринявший попытку отразить нападение.
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