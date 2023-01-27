Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране – СМИ

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Один человек погиб и еще один пострадал в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщает агентство АПА.

"На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Во время нападения один человек погиб и один получил ранения", – говорится в сообщении.

По некоторым данным, погибший – сотрудник азербайджанских силовых структур, предпринявший попытку отразить нападение.

Ранее испанская полиция задержала подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами в офис премьер-министра Испании и посольство Украины в Мадриде. Задержанным оказался 74-летний житель населенного пункта Миранда-де-Эбро сообщества Кастилия-и-Леон.

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