09:58Происшествия
Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране – СМИ
Фото: depositphotos/AleksTaurus
Один человек погиб и еще один пострадал в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщает агентство АПА.
"На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Во время нападения один человек погиб и один получил ранения", – говорится в сообщении.
По некоторым данным, погибший – сотрудник азербайджанских силовых структур, предпринявший попытку отразить нападение.
Ранее испанская полиция задержала подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами в офис премьер-министра Испании и посольство Украины в Мадриде. Задержанным оказался 74-летний житель населенного пункта Миранда-де-Эбро сообщества Кастилия-и-Леон.
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