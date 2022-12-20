Неизвестные бросили кувалды на территорию посольства Финляндии в Москве

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Посольство Финляндии в Москве сообщило, что неизвестные бросили на территорию диппредставительства кувалды, передает ТАСС.

"Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд", – заявили в посольстве.

По информации диппредставительства, никто не пострадал в результате данного инцидента. Материального ущерба также не последовало.

Видео инцидента ранее распространилось в социальных сетях. На кадрах неизвестные в масках забрасывают территорию финского посольства кувалдами.

Ранее бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин прокомментировал видео с якобы казнью бывшего бойца ЧВК "Вагнер", которого несколько раз ударили кувалдой по голове.

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