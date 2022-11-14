В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК "Вагнер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать видео, на котором якобы записана казнь бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Кремлю неизвестно, насколько эта запись "соответствует действительности".

Песков добавил, что это не дело Кремля.

Ранее в Сети распространилось видео с мужчиной, который рассказывал, что сбежал с фронта и перешел на сторону Украины 4 сентября. По его словам, 11 ноября его ударили по голове и похитили в Киеве. Мужчина добавил, что очнулся уже в подвале. Там же ему якобы сообщили, что его будут судить. После этого неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео шоу и заявил, что предпочитает смотреть историю в театре. При этом он высказал мнение, что человек на видео не нашел счастья на Украине, но встретился с "недобрыми, но справедливыми людьми".



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