Пригожин жестко ответил на критику в адрес ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин грубо ответил тем, кто критикует его и наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Журналисты задали предпринимателю вопрос, не опасается ли он возможности привлечения к ответственности по статье 359 УК РФ ("Наемничество") за создание частной военной компании. В ответ Пригожин подчеркнул, что "за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников", отметив, что лично арестует их и самого себя, когда их автоматы возьмут в руки десятки тысяч критиков.

"Есть комментарии? Нет? Обоссались? Тогда закройте свои рты! Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками, сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте, смельчаки! Берите автоматы и убивайте!" – сказал Пригожин.

В конце сентября бизнесмен признал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер". Пригожин подчеркнул, что самостоятельно ездил на полигоны и отбирал личный состав.



Разведка бойцов группы "Вагнер" и занятия мобилизованных на полигоне

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