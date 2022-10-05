Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать статус ЧВК "Вагнер" и российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Представители СМИ попросили пресс-секретаря президента РФ уточнить статус этой частной военной компании и самого предпринимателя в связи с критикой пресс-службы компании "Конкорд" в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова из-за "недостаточной поддержки ЧВК "Вагнер".

"Пригожин – гражданин России. Это главное и самое важное. <...> Он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой, посильный вклад, собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", – сказал он.

На вопрос о статусе Песков ответил: "Без комментариев".

Ранее Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер". Он пояснил, что ранее ездил на полигоны, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских.

Бизнесмен отметил, что гордится тем, что ему удалось отстоять их право защищать интересы своей страны. Бойцов "Вагнера" он назвал героями, которые защищали народы Сирии и других арабских стран.

До этого в пресс-службе компании "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на Пригожина человеком.



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