Компания Пригожина прокомментировала видео с "чудовищно похожим" на него человеком

Фото: телеграм-канал SOTA
В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком. Информация была опубликована на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
В компании подтвердили, что человек на видео "чудовищно похож" на Пригожина.
"Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого… у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые, понятные вещи", – заявили в "Конкорде".
Видеозапись, о которой идет речь, была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы "Вагнер", и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
В то же время известно, что бизнесмен не имеет отношения к группе "Вагнер", не финансирует и не следит за информацией.
Ранее Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которых подозревает во вмешательстве в американские выборы.
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