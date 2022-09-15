Компания Пригожина прокомментировала видео с "чудовищно похожим" на него человеком

Фото: телеграм-канал SOTA

В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком. Информация была опубликована на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

В компании подтвердили, что человек на видео "чудовищно похож" на Пригожина.

"Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого… у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые, понятные вещи", – заявили в "Конкорде".

Видеозапись, о которой идет речь, была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы "Вагнер", и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.

В то же время известно, что бизнесмен не имеет отношения к группе "Вагнер", не финансирует и не следит за информацией.

Ранее Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которых подозревает во вмешательстве в американские выборы.