Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Компания "Конкорд" Евгения Пригожина потребовала от ФБР вознаграждение за публикацию адреса, где можно найти бизнесмена.
Как говорится в сообщении компании в "ВКонтакте", Пригожина можно обнаружить в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта, дом 7.
"Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения", – отметили в пресс-службе.
26 февраля ФБР опубликовало сообщение о розыске 13 россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где упоминается Пригожин.
В частности, за информацию, которая "приведет к аресту" бизнесмена, пообещали 250 тысяч долларов. В ответ Пригожин саму ситуацию назвал "шоу" и "охотой на ведьм".
"Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром", – заключил он.
В 2020 году Интерпол исключил Пригожина из своей базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела.
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