Пригожин прокомментировал включение его в список россиян, разыскиваемых ФБР

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Бизнесмен и известный продюсер Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список россиян, разыскиваемых по подозрению в сговоре против Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд".
26 февраля на официальном сайте ФБР вновь опубликовали сообщение о розыске 13 россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где упоминается и Пригожин.
Сам бизнесмен заявил, что подобные публикации появляются для того, чтобы прикрыть проблемы внутри самих Соединенных Штатов.
"Американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия", – рассказал Пригожин.
Саму ситуацию продюсер назвал "шоу с розыском" и сравнил борьбу США с "российской угрозой" с "охотой на ведьм".
"Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром", – заключил бизнесмен.
В пресс-службе также напомнили, что летом 2020 года Интерпол принял решение об исключении Пригожина из своей базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела в отношении бизнесмена из-за якобы вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.
Ранее Twitter сообщил о блокировке 100 связанных с РФ страниц. Данные аккаунты якобы "пытались повлиять на Соединенные Штаты и ЕС".
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