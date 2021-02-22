МИД РФ отреагировал на угрозу новых санкций со стороны Евросоюза

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Брюссель вновь прибегает к неработающим при взаимодействии с Россией санкционным мерам, упуская возможность переосмыслить данный курс, говорится в заявлении МИД РФ относительно подготовки Евросоюзом новых антироссийских санкций.
"Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией. <...> Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную кнопку. Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Там подчеркнули, что Россия, считает категорически неприемлемыми и абсурдными требования об освобождении Алексея Навального.
"Категорически неприемлемыми считаем постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об освобождении гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством", – говорится в заявлении.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС приняли решение ввести новые санкции против российских должностных лиц, ответственных за уголовное преследование и осуждение Алексея Навального. Он отметил, что надеется на введение санкций в течение недели.
По данным агентства Reuters, новые санкции могут коснуться руководителя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.
В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.
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