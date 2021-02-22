Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в течение недели

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС приняли решение ввести новые санкции против российских должностных лиц, ответственных за уголовное преследование и осуждение Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю", – заявил Боррель по итогам заседания в Брюсселе, подчеркнув, что пока не может назвать имен тех, против кого будут приняты санкции.

Он также отметил, что санкции не коснутся российских бизнесменов, поскольку ЕС не имеет юридических оснований для введения ограничений против них.

"Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся", – пояснил дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщало, что главы МИД стран ЕС согласовали введение дополнительных индивидуальных санкций в отношении руководителей ряда российских силовых структур в связи с преследованием Навального. По его данным, санкции могут коснуться руководителя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.