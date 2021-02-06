Боррель обсудит итоги визита в Москву с главами МИД ЕС 22 февраля

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Главы МИД стран Евросоюза обсудят отношения с Россией на встрече 22 февраля по итогам визита верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Москву, сообщает РИА Новости.

"Я проинформирую коллег в Евросоюзе об итогах моего визита на совете министров иностранных дел 22 февраля, на котором состоится обсуждение отношений ЕС и России в преддверии стратегических дебатов по этим отношениям на саммите ЕС в марте", – говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что на встрече будет обсуждаться решение российского суда по Алексею Навальному и дальнейшие действия Евросоюза в связи с этим. Боррель подчеркнул, что данная ситуация вызывает у ЕС озабоченность и призвал к скорейшему освобождению Навального.

Подводя итоги своей поездки в Москву Боррель заявил, что отношения ЕС и России далеки от удовлетворительных, однако необходимо сохранять каналы дипломатической связи для обмена торон мнениями.

"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных", – заявил дипломат.

Также Боррель осудил решение российской стороны о высылке трех европейских дипломатов, указав на то, что их деятельность была абсолютно нормативна.

Визит главы дипломатии Евросоюза в Москву длился с 4 по 6 февраля. За это время Боррель успел встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым рассчитывал обсудить в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с COVID-19.

Лавров на встрече с Боррелем заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС никому не приносит пользы.