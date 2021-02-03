В Евросоюзе оценили продление Россией и США ДСНВ

19:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Европейский союз (ЕС) приветствует продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое способствует усилению безопасности в Европе и мире, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет. ЕС придает особое значение договору СНВ-3, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности", – приводит текст документа РИА Новости.
Боррель отметил, что Евросоюз выступает за продолжение работы между Россией и США по сокращению своих ядерных арсеналов.
"ЕС подчеркивает необходимость сохранения и дальнейшего продвижения процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения… Мы призываем добиваться дальнейших сокращений их арсеналов", – говорится в заявлении.
Соглашение о продлении ДСНВ на 5 лет вступило в силу в среду, 3 февраля. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Договоренность о продлении договора была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. В Кремле подчеркивали, что продление договора отвечает национальным интересам РФ и направлено на сохранение транспарентности.
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