Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

14:53
Фото: ТАСС/министерство обороны РФ
Владимир Путин назвал решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года шагом в правильном направлении, сообщает РИА Новости.
"Клаус (Шваб, президент Всемирного экономического форума (ВЭФ). – Прим. ред.) сейчас упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом США и о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении", – заявил президент, выступая на форуме ВЭФ в Давосе.
Путин отметил, что такая договоренность России и США чрезвычайно важна на фоне роста региональных конфликтов и деградации системы глобальной безопасности.
Ранее Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. В ходе разговора лидеры стран выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.
После расторжения в 2019 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США ДСНВ остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.
Срок действия документа истекает 5 февраля. Его предполагается продлить на пять лет – до 5 февраля 2026 года. 27 января соглашение ратифицировали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, условия договора останутся прежними.
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