Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Фото: ТАСС/министерство обороны РФ

Владимир Путин назвал решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года шагом в правильном направлении, сообщает РИА Новости.

"Клаус (Шваб, президент Всемирного экономического форума (ВЭФ). – Прим. ред.) сейчас упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом США и о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении", – заявил президент, выступая на форуме ВЭФ в Давосе.

Путин отметил, что такая договоренность России и США чрезвычайно важна на фоне роста региональных конфликтов и деградации системы глобальной безопасности.

Ранее Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. В ходе разговора лидеры стран выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.

После расторжения в 2019 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США ДСНВ остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.

Срок действия документа истекает 5 февраля. Его предполагается продлить на пять лет – до 5 февраля 2026 года. 27 января соглашение ратифицировали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, условия договора останутся прежними.