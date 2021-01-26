Договор СНВ могут продлить на пять лет

Фото: ТАСС/Снимок с видео Минобороны РФ

Договор СНВ могут продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект на ратификацию соглашения.

"Посольство от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет до 5 февраля 2026 года", – сказано в документах к законопроекту.

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. В ходе разговора Путин и Байден выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев положительно отнесся к тому, что диалог между Россией и новой администрацией США начинается с продления соглашения.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США.

