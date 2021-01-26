Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США

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Владимир Путин поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту, сообщается на сайте Кремля.

Разговор президентов состоялся во вторник, 26 января.

"Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора Путин и Байден выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях", – сообщает Кремль.

Избранный президент США Джо Байден официально вступил в должность 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США. По словам Пескова, Путин готов ответить взаимностью, если новая администрация президента США Джо Байдена предложит сотрудничество и рациональный диалог.