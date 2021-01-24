Посол назвал отношения России и США важными для ситуации в мире

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва заинтересована в развитии отношений с Вашингтоном в той степени, в которой готовы взаимодействовать американские партнеры. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"У нас программа позитивная... Но мы неоднократно говорили о том, что в развитии отношений с США мы заинтересованы в той же степени, как заинтересованы они", – уточнил дипломат.

Антонов напомнил, что обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности. В связи с этим отношения между США и Россией важны и для поддержания отношений международных.

МИД России ранее приветствовал настрой США на продление Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что российская сторона готова приступить к переговорам как можно быстрее.

