В МИД заявили, что подстрекательства со стороны США негативно отразятся на отношениях с РФ

Фото: Джапаридзе Михаил/ТАСС
МИД РФ выпустил заявление, в котором предупредил США о негативных для двухсторонних отношений последствиях подстреканий радикальных элементов американскими дипломатами. Об этом сообщается на сайте российского министерства.
В связи с заявлениями посольства США по поводу несанкционированных акций в Москве в МИДе заявили, что американским властям следует заняться решением собственных проблем, в том числе преодолением "глубокого раскола в американском обществе", вызванного, по мнению российской стороны, социальными проблемами и преследованием инакомыслия.
В министерстве заявили, что администрация американской дипмиссии в Москве предстоит серьезный разговор в МИД РФ и отметили, что ранее она уже проявляла пренебрежение нормами дипломатии.
Там уточнили, что речь идет "о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних".
Ранее три сотрудника Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками несогласованной акции в Москве. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Во время митинга 23 января между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько столкновений – сообщалось об инцидентах на Пушкинской площади и на Тверском бульваре.
Участники несанкционированный акции в Москве разгромили автомобиль
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