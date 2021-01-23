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Безопасность

18:09

Три сотрудника Росгвардии пострадали на незаконной акции в Москве

безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Три сотрудники Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками несогласованной акции в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии", – заявил собеседник информагентства.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Во время незаконной акции 23 января между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько столкновений – сообщалось об инцидентах на Пушкинской площади и на Тверском бульваре. В сотрудников полиции бросали снежки, бутылки, файеры и другие предметы, срывали с них шлемы и избивали.

Пострадавшим из числа протестующих также оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что участники несанкционированных акций в Москве умышленно блокируют движение транспорта. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили, что из-за этого в столице могут быть перебои в работе общественного транспорта.

В МВД пообещали расследовать факты нарушений на несанкционированных акциях и дать им правовую оценку. Речь идет о случаях провокаций и неподчинения законных требованиям полиции.

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