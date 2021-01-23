Три сотрудника Росгвардии пострадали на незаконной акции в Москве

18:09
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Три сотрудники Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками несогласованной акции в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии", – заявил собеседник информагентства.
Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Во время незаконной акции 23 января между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько столкновений – сообщалось об инцидентах на Пушкинской площади и на Тверском бульваре. В сотрудников полиции бросали снежки, бутылки, файеры и другие предметы, срывали с них шлемы и избивали.
Пострадавшим из числа протестующих также оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что участники несанкционированных акций в Москве умышленно блокируют движение транспорта. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили, что из-за этого в столице могут быть перебои в работе общественного транспорта.
В МВД пообещали расследовать факты нарушений на несанкционированных акциях и дать им правовую оценку. Речь идет о случаях провокаций и неподчинения законных требованиям полиции.
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