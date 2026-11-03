Franceinfo: во Франции неизвестные выкрали до 50 килограмм золота из ювелирной фабрики

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Во Франции неизвестные совершили вооруженное ограбление и вынесли от 20 до 50 килограмм золота из ювелирной фабрики в городе Безансон на востоке страны. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Пять вооруженных нападавших ворвались на фабрику около 7 утра (09:00 по московскому времени). Они похитили не только золото, но и ювелирные украшения.

Неизвестным удалось скрыться, но позже полиция обнаружила сожженный автомобиль, на котором скрывались нападавшие. В настоящее время ведется расследование.

Ранее присяжные во Флориде признали 32-летнего Джейтана Гилдера виновным в ограблении и крупной краже – следствие установило, что он похитил из бутика Tiffany&Co. бриллиантовые серьги почти на 770 тысяч долларов, а затем проглотил их, чтобы избавиться от улик. Кража произошла в феврале 2025 года в торговом центре в Орландо. Гилдер выдал себя за представителя игрока местного баскетбольного клуба "Орландо Мэджик" – так он получил доступ к дорогим украшениям.

Злоумышленник украл две пары бриллиантовых серег. Первая, весом 4,86 карата, оценивалась в 160 тысяч долларов, вторая, весом 8,10 карата, – в 609,5 тысячи долларов. В сумме украшения стоили около 769,5 тысячи долларов, то есть около 60 миллионов рублей.