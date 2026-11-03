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03 ноября, 21:28

Спорт

Вячеслав Вашкевич возглавил футбольный клуб "Торпедо Москва"

Фото: torpedo.ru

Главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо" стал Вячеслав Вашкевич. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок действия соглашения со специалистом не разглашается.

Новому тренеру 43 года. Больше 15 лет он проработал в футбольных академиях столичных "Спартака" и "Локомотива". В 2023 году молодежная команда "Локомотива" под его руководством победила в Молодежной футбольной лиге.

В 2024–2025 годах Вашкевич возглавлял тренерский штаб дзержинского "Арсенала", а с января 2026 года – вторую команду калининградской "Балтики".

"Торпедо" сейчас занимает четвертое место в Первой лиге. После 16 туров в активе команды 29 очков.

Ранее пост главного тренера "Торпедо" покинул Александр Сторожук. Он возглавил клуб в мае 2026 года, подписав двухлетний контракт. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному соглашению.

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