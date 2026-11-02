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02 ноября, 15:24

Спорт

Александр Сторожук покинул пост главного тренера ФК "Торпедо"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Александр Сторожук покинул пост главного тренера столичного футбольного клуба "Торпедо". Стороны договорились о расторжении контракта по соглашению, сообщается в телеграм-канале команды.

Сторожук возглавил "Торпедо" в мае 2026 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Также клуб завершил выступление в Кубке России, уступив ярославскому "Шиннику" в четвертом раунде пути регионов.

До этого специалист работал с грозненским "Ахматом". Он стал тренером клуба 16 июня 2025 года, однако был уволен уже 5 августа после трех туров Российской Премьер-лиги (РПЛ), несмотря на трехлетний контракт. До этого Сторожук также руководил тульским "Арсеналом", "Краснодаром" и дублем "быков".

Ранее воронежский ФК "Факел" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Олегом Василенко. Отставка последовала после разгромного поражения команды в матче с московским "Локомотивом". Воронежцы уступили столичной команде со счетом 0:5.

Эта игра довела серию "Факела" без побед в чемпионате России до 28 матчей. Таким образом, клуб повторил антирекорд по продолжительности безвыигрышной серии в турнире.

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