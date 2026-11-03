Минюст РФ подал иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Минюст РФ подал иск о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Иск поступил в Центральный районный суд Волгограда. В заявлении также говорится об исключении сведений о фонде спортсменки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Иск был подан, поскольку организация не предоставляла отчеты, сведения и не получала корреспонденцию. Кроме того, в отношении фонда Исинбаевой направляли письма с требованиями устранить допущенные нарушения, но их так и не исполнили, уточнили в Минюсте.

Ранее сообщалось, что Исинбаева имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 147,2 тысячи рублей. Спортсменка не погасила долги из-за перехода российских банков с иностранных на отечественные TLS-сертификаты.

Кроме того, у олимпийской чемпионки есть задолженность перед Пенсионным фондом в размере 10,8 тысячи рублей, которая появилась в 2024 году. Приставы собирались взыскивать с нее средства через суд.

В июле стало известно, что из-за задолженности по платежам за дачный участок Исинбаевой в Волгоградской области приставы арестовали деньги на банковских счетах. Сумма долга составляла более 32 тысяч рублей, а также пени в размере 20,5 тысячи рублей и госпошлины в размере 2 тысяч рублей.