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WSJ: страны НАТО обсуждают удары вглубь территории РФ

НАТО рассматривает возможность ударов вглубь территории России – СМИ

Фото: depositphotos/Ale_Mi

НАТО пересматривает подход к обороне и обсуждает возможность нанесения ударов вглубь территории России в случае военного конфликта с Москвой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют Альянс отказаться от прежней сдержанности. Новая оборонная концепция подразумевает атаки не только по войскам, которые могут пересечь границы стран НАТО, но и по тыловым военным базам, складам снабжения и оборонным предприятиям. Такие удары планируется сделать практически автоматическими при начале войны.

В июне высокопоставленные военные и чиновники из стран Альянса впервые провели симпозиум для обсуждения применения дальнобойного оружия. Мероприятие организовал верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич. В ходе военных игр участники также отработали соответствующие сценарии.

Польский генерал-майор Иренеуш Новак заявил изданию, что страны НАТО "извлекли урок" из украинского конфликта и теперь считают, что "оборона также подразумевает ответный удар". В WSJ такой подход назвали "поражением лучника, а не защитой от стрел" и отметили, что подобную тактику США применили в начале войны с Ираном.

При этом высокопоставленные военнослужащие сомневаются в готовности лидеров европейских стран отдать приказ о нанесении дальнобойных ударов в случае начала войны.

"Существует разрыв между разумным военным планированием для защиты от России, которое, безусловно, включает в себя наступательные элементы, и политическими лицами, принимающими решения, которые считают, что оборона сводится лишь к возведению стены или подготовке заслона из беспилотников", – заявил экс-глава штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Ранее посольство России в Германии указало на зашкаливающую в последние годы разведывательную деятельность НАТО вблизи российских границ. Речь идет о действиях с применением кораблей и летательных аппаратов Альянса.

В МИД России отметили, что расширение НАТО не укрепляет безопасность блока, а ослабляет ее. По словам российских дипломатов, Альянсу необходим внешний противник для обоснования своего существования.

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