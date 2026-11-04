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В мире

Британец Башби завершил пешее кругосветное путешествие за 28 лет

Фото: AP Photo/Jon Super

Британец Карл Башби вернулся домой в Северную Англию 2 ноября, завершив свое 28-летнее пешее кругосветное путешествие. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Башби заключил в объятия свою плачущую мать, вернувшись домой на север Англии и завершив тем самым 28-летнюю одиссею – кругосветное путешествие пешком", – говорится в публикации.

Башби отправился в путь 1 ноября 1998 года из Пунта-Аренаса в Чили. За это время он преодолел 50 тысяч километров через четыре континента и 30 стран. Путешественник не пользовался ни лодками, ни самолетами, ни другим транспортом: он шел по подвижным льдам Берингова пролива, переплывал Каспийское море и пролив Ла-Манш.

Изначально британец рассчитывал, что на маршрут уйдет около пяти лет. Позже он предполагал, что потребуется 12 лет или больше, но путешествие затянулось на 28 лет. Его не раз приходилось прерывать на долгие годы из-за финансового кризиса 2008 года, лишившего его спонсорской поддержки, пандемии COVID-19 в 2020 году и бюрократических преград при пересечении границ.

В прошлом месяце после пересечения пролива Ла-Манш на пляже в Дувре его встречали отец и братья. Он воссоединился с 36-летним сыном от первого брака, с которым виделся крайне редко, и впервые познакомился с 12-летней внучкой. Мать он не видел 10 лет.

По данным агентства, немецкий режиссер Вернер Херцог уже готовит документальную картину о путешествии Башби.

Ранее житель Канады Марк Хербст в 69 лет установил мировой рекорд, став самым пожилым мужчиной, совершившим кругосветное путешествие на велосипеде. Он сделал это в память о своей жене.

Он начал путешествие 8 января 2025 года в Бангкоке и 27 ноября, спустя 324 дня, вернулся туда же. За это время мужчина проехал более 30 тысяч километров и пересек 25 стран.

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