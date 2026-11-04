МИД РФ напомнил о предложении перенести штаб-квартиру ООН в Сочи

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Предложение российской стороны о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи остается в силе. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По его словам, инициатива актуальна с учетом многочисленных нарушений со стороны США как действующей страны пребывания головного офиса всемирной организации.

"Главное в данном принципиальном вопросе – добиваться от страны-хозяйки соблюдения взятых на себя международных обязательств. Впрочем, озвученное министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке год назад предложение рассмотреть вопрос о переносе штаб-квартиры в Сочи остается в силе", – приводит ТАСС слова дипломата.

Логвинов подчеркнул, что перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну теоретически возможен, однако реальная перспектива выдвижения соответствующей инициативы в Нью-Йорке на данном этапе не просматривается. Он пояснил, что новая локация должна соответствовать многочисленным параметрам, определяющим место пребывания центральных органов организации: развитость инфраструктуры, транспортная доступность, обеспечение безопасности.

"Во-вторых, перенос потребует огромных финансовых затрат, а на такой шаг в текущих условиях вряд ли кто-либо пойдет. Так что в необоснованном "переселении народов", думаю, никто не заинтересован", – добавил он.

Дипломат также напомнил, что, согласно архивным данным, в ходе голосования в Лондоне в феврале 1946 года с участием 50 делегаций сторонники размещения штаб-квартиры в США, а не в Европе, одержали победу с перевесом лишь в семь голосов.

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Владимир Путин призывал провести реформу Совета безопасности ООН так, чтобы не разрушить "хотя бы то, что уже работает". По словам главы государства, изменения должны идти "на основе широкого консенсуса".