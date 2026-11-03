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03 ноября, 18:36

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Захарова: выход РФ из Конвенции по предупреждению пыток не означает отказ от обязательств

Выход РФ из Конвенции по предупреждению пыток не означает отказ от обязательств – Захарова

Фото: vk.ru/mid

Выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток 1987 года не отменяет международных обязательств страны в этой сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия продолжает выполнять обязательства по Конвенции ООН против пыток 1984 года и Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года.

При этом Захарова заявила, что решение о денонсации Европейской конвенции было связано с действиями Совета Европы. В частности, после истечения полномочий российского представителя в Европейском комитете по предупреждению пыток (ЕКПП) в декабре 2023 года организация не провела выборы нового члена от России, несмотря на обращения Москвы.

Кроме того, Захарова обвинила ЕКПП в политизации работы и использовании отдельных случаев для критики России.

"По сути, речь идет о техническом аспекте – дате вступления в силу денонсации нашей страной данного международного договора, о чем Совет Европы был уведомлен еще 30 октября 2025 года. Тем не менее в Страсбурге продолжают использовать любой информационный повод, чтобы лишний раз подвергнуть критике нашу страну", – заявила Захарова.

1 ноября Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток и негуманного или унижающего достоинство обращения или наказания. О планах выйти из документа Москва уведомила еще 30 октября 2025 года, а согласно статье 22 конвенции выход вступает в силу через год после уведомления. Россия была участницей конвенции с 1998 года.

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