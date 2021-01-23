Участники несанкционированных акций умышленно блокируют движение транспорта – ЦОДД

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В столице участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, блокируя движение транспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб", – говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что скопление участников несанкционированных акций на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает движению пешеходов.

Горожанам рекомендовали избегать поездок в центр города.

"Убедительно просим не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб", – заключили в ЦОДД.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее заявила, что ведомство будет расследовать факты провокаций и неподчинения законных требованиям полиции на несанкционированных акциях.

Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

