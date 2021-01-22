Жителей столицы предупредили об ответственности за участие в акциях 23 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", – говорится в сообщении на сайте столичной полиции.

Горожан предупредили, что попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия со стороны ее участников расценят как угрозу общественному порядку. Такие действия будут немедленно пресекаться. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В ГУ МВД по городу попросили граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных мероприятиях, а также соблюдать законные требования правоохранителей.

Накануне столичная прокуратура вынесла предостережения руководству пяти социальных сетей о недопустимости нарушения закона в связи с призывами к участию в массовых беспорядках 23 января. В ведомстве напомнили, что распространение и предоставление технических возможностей для призывов к участию граждан в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка.

