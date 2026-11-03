Прокуратура Кении потребовала смертной казни для лидера секты за убийство 190 детей

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Прокуратура Кении потребовала смертной казни для проповедника Пола Маккензи, признанного виновным в убийстве 191 последователя религиозной секты, в том числе 190 детей, в лесу Шакахола на юго-востоке страны. Об этом сообщает Eastleigh Voice.

В Высоком суде Момбасы заместитель генерального прокурора Джами Ямина заявил, что с учетом тяжести совершенных преступлений и числа погибших смертная казнь является для Маккензи наиболее подходящим наказанием.

Высокий суд Кении 19 октября признал Маккензи и еще 28 человек виновными в убийстве последователей секты. Окончательное наказание для 29 осужденных суд планирует определить 6 ноября.

По данным следствия, Маккензи призывал сторонников отказываться от еды, чтобы встретиться с Иисусом Христом, а его сообщники не давали людям уйти из поселения. С 2023 года в лесу Шакахола обнаружили останки более 400 человек.

Прокуратура также потребовала пожизненного заключения для еще 27 осужденных. Если суд не назначит им пожизненное заключение, обвинение предлагает назначить большие сроки по каждому эпизоду убийства.

В отношении Эноса Аманьи Нгалы, признавшего вину и заключившего соглашение с прокуратурой, обвинение предложило применить особый порядок назначения наказания, предусматривающий программу реабилитации. При этом учитываются предложенный ранее срок в 11 лет и время, уже проведенное под стражей.

Ранее в Болгарии стражи порядка задержали гражданина Испании, лидера секты, который использовал психотропные кактусы и грибы для воздействия на последователей.

По данным следствия, мужчина выдавал себя за шамана с древними знаниями и единственного посредника между людьми и высшими силами. Этот образ он использовал, чтобы манипулировать последователями и удерживать их, применяя методы психологического воздействия и распространяя психоактивные вещества.

