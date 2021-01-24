Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", – говорится в сообщении Пентагона.

Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси также заявил, что их страны должны активно сотрудничать для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Помимо этого, министры подтвердили свое намерение продолжать работу по ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет дальнего полета.

Острова Сенкаку являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Власти Японии заявляют, что занимают их с 1985 года, а в Пекине утверждают, что на картах 1783 и 1785 годов они обозначены как китайская территория под названием Дяоюйдао.