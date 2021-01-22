Сенат США утвердил Ллойда Остина на пост главы Минобороны

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Сенат США утвердил экс-генерала Ллойда Остина на пост главы Минобороны. Об этом сообщили во время трансляции, которая велась на сайте верхней палаты американского парламента.

В ближайшее время его приведут к присяге. Остин станет первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон.

Джозеф Байден официально вступил в должность президента США в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Дональд Трамп покинул Белый дом до начала инаугурации. Он заявлял, что не планирует посещать мероприятие.