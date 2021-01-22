В Пентагоне оценили решение Байдена продлить ДСНВ

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В Пентагоне прокомментировали решение нового президента США Джозефа Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет. Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны США Джон Кирби.

В Пентагоне заявили, что решение Байдена отвечает интересам обеспечения обороны США.

"Решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны страны", – приводит слова Кирби ТАСС.

Он также отметил, что продление договора даст время и пространство для изучения подлежащих верификации договоренностей.

"Они позволят еще больше снизить риски для американцев", – пояснил Кирби.

При этом спикер добавил, что стоит помнить о вызовах, исходящих от России.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США намерены продлить ДСНВ на пять лет. Там заявляли, что продление ДСНВ особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который заканчивается в 2021 году.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий. Речь шла о сроке в год.

В США предложение российского лидера не приняли.