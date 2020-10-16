В США отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3

Фото: depositphotos/etienjones

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен раскритиковал предложение Владимира Путина о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях.

Российский лидер ранее предложил продлить договор на год без предварительных условий. При этом Путин выступил за то, что число ядерных боеголовок заморожено не будет.

"Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок – это не вариант", – написал О'Брайен в Twitter-аккаунте.

Российский лидер в пятницу, 16 октября, обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы, связанные с диалогом РФ и США по проблеме договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В частности, доклад о ситуации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

