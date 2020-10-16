Путин обсудил с Совбезом РФ российско-американский диалог по ДСНВ

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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы, связанные с диалогом РФ и США по проблеме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, в ходе совещания соответствующую информацию представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Песков заявил, что Россия надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления ДСНВ. По его словам, это в интересах и РФ, и США, и стратегической безопасности всего мира.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал бредом и подтасовкой заявления США о якобы достижении договоренностей с РФ по ДСНВ.