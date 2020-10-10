МИД РФ призвал США прекратить "соперничество великих держав"

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Россия призвала США прекратить действовать в духе концепций "соперничества великих держав". Об этом заявил директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Заявление в ходе выступления в комитете Генассамблеи ООН зачитал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что в отличие от Вашингтона, Москва осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность, а также проводит последовательный курс на сохранение мира.

По мнению Ермакова, странам "следует прекратить продвижение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений". Он добавил, что РФ стремится сохранить и укрепить архитектуру контроля над вооружениями.

Соединенные Штаты ранее предложили России заключить "президентский меморандум", предваряющий продление Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).