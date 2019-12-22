РФ готова включить "Авангард" и "Сармат" в СНВ-3 после его продления – Лавров

Фото: Минобороны РФ

Россия готова встроить ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат" в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае его продления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен", – сказал Лавров.

Министр напомнил, что "Авангард" уже был представлен в ноябре США вживую, добавив, что на "определенном этапе" тоже самое будет проделано с ракетным комплексом "Сармат".

При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию России в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ.

"Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", – резюмировал Лавров.

"Авангард" разработан "НПО машиностроения" (Реутов), проходил испытания с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрировать по курсу и высоте и преодолевать противоракетную оборону.

Ракетный комплекс "Сармат" должен заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Работы по проекту начались восемь лет назад. В 2018 году Владимир Путин объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.

В феврале этого года президент отметил, что в мире нет аналогов современных российских вооружений. По его словам – это результат системных, целенаправленных мер государства, а также огромной, напряженной работы ученых, конструкторов и оборонной промышленности. А осенью прошлого года глава государства поручил начать разработку новых видов вооружений.

