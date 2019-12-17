Одну из мощнейших пушек в мире начали испытывать в России

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В России проводят испытания одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившей название "Малка". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального директора компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрия Семизорова.

Отмечается, что испытания этого орудия ранее не приводились, однако известно, что модернизацию планируют завершить до конца декабря.

"Было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем", – рассказал Семизоров.

По его словам, в пушке заменили бортовую коробку передач на отечественную, кроме того, был поставлен новый двигатель вместо ранее устанавливавшегося украинского.

"Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания", – добавил гендиректор.

САУ 2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион". До сегодняшнего дня она остается одной из мощнейших пушек в мире с калибром 203 миллиметра. Орудие поступило на вооружение в 1975 году. Оно может стрелять бетонобойными, химическими снарядами, а также спецбоеприпасами с ядерным зарядом.

Ранее в московской зоне ПВО провели тренировку по обнаружению сложных целей в воздухе. В мероприятии были задействованы расчеты радиолокационного комплекса "Небо-М" и радиолокационной станции "Подлет".