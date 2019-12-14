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Технологии

08:34

В московской зоне ПВО провели тренировку по обнаружению сложных целей в воздухе

безопасность технологии

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в московской зоне противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

"В мероприятии были задействованы расчеты радиолокационного комплекса Небо-М, радиолокационной станции Подлет, а также командного пункта радиотехнического батальона, осуществлявшего управление", – заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Специалисты тренировались своевременно находить низколетящие высокоскоростные цели – имея в виду, в частности, беспилотники. Всего мишеней было 50, для каждой были заложены разные высоты и скорости.

Как сообщили в министерстве, военные также отработали нормативы свертывания техники РТВ, марш на запасные позиции и заступление на боевое дежурство в новом позиционном районе.

Ранее министерство иностранных дел РФ прокомментировали испытание американской ракеты, ранее запрещенной условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ведомстве приняли этот факт во внимание.

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