МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

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Министерство иностранных дел РФ прокомментировало испытание американцами ракеты, ранее запрещенной по условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать", – заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков.

Вашингтон отказался от российско-американского договора по данному типу вооружения после 2 августа 2019 года. По словам представителя МИД, судя по тому, насколько быстро США провели испытания, разработка новых ракет велась еще во время действия соглашения.

После отказа американской стороны от договора Москва обещала подготовить симметричные ответные меры.

В конце ноября стало известно об успешных испытаниях индийской баллистической ядерной ракеты среднего радиуса действия. Тестовый запуск был произведен с мобильной установки на полигоне индийского острова Абдул Калам.

