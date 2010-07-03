В Мордовии заступила на боевое дежурство новейшая РЛС "Контейнер"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией ПВО-ПРО Андрея Демина.

"Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени. Станция будет постоянно вести разведку. Она способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях", – сказал Демин.

Он добавил, что станция также будет видеть взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Также он сможет засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых ракет по российским объектам.

Станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Это первый подобный локатор в России.

