В Москве скончался создатель систем противоракетной обороны Пантелеев

Один из создателей отечественных систем противоракетной обороны Валентин Пантелеев скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на представителя близкого окружения специалиста.

"Валентин Федорович ушел на 89-м году жизни у себя дома, на Смоленской набережной", – заявил собеседник источника.

Как стало известно, конструктор скончался на фоне болезни.

Валентин Пантелеев известен как участник разработки радиолокационных средств ПРО – в частности, помогал в создании станции ЦСО-С и станции кругового обзора сантиметрового диапазона Дон-2Н.

Пантелеев был сотрудником Радиотехнического института имени академика Александра Минца, где проработал более 55 лет. На пенсию мужчина вышел только в 2014 году.