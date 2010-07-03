Индия провела успешное испытание ракеты, способной нести ядерный заряд

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Стратегические силы Индии провели успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni III. Особенность боеголовки в том, что она способна нести ядерный заряд. Об этом сообщил "Интерфакс".

Запуск ракеты осуществили с мобильной установки на полигоне, который располагается на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Максимальная дальность полета боеголовки — 3 тысячи километров. Испытания осложнялись тем, что проводились в темное время суток.

Ракета Agni III состоит на вооружении армии Индии с 2011 года. Ее длина составляет 17 метров, стартовая масса равна 50 тоннам. На ракете можно разместить боеголовку весом до 1,5 тонн.

Ранее в российской Арктике провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Выстрел был произведен с истребителя МиГ-31К.

