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Технологии

18:29

Эксперт оценил потенциал "Нептуна"

технологии за рубежом

Фото: depositphotos/barselona_dreams

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире ИА "НСН" заявил, что Украина пока не в состоянии полноценно применять потенциал крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", испытания которой состоялись накануне.

"При достаточном залпе они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели", – отметил эксперт, добавив, что носителей этих ракет у Украины совсем немного.

Он призвал не волноваться, но следить за оснащением ВСУ этим оружием, поскольку "оно будет представлять реальную угрозу для нас". По мнению Сивкова, "Нептун" является модернизированной ракетой Х-35, которая была принята на вооружение еще в СССР.

"Они ее просто модернизировали с помощью американских специалистов, которые проводили модернизацию "Гарпуна". Довели до современных стандартов по дальности стрельбы", – пояснил эксперт, отметив, что головки самонаведения там все осталось на уровне СССР.

Ранее Украина успешно испытала крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Снаряд впервые преодолел расстояние 250 километров.

Как заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, "Нептуны" способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Ранее российские военные показали инспекционной группе из США ракетный комплекс "Авангард". Показ состоялся в рамках реализации Договора СНВ. Комплекс планируется поставить на боевое дежурство в декабре.

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