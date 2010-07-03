Россия показала американским специалистам ракетный комплекс "Авангард"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные продемонстрировали инспекционной группе из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Показ состоялся в рамках реализации Договора между странами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Комплекс планируется поставить на боевое дежурство в декабре. По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные "Авангардом", разместят в Домбаровской дивизии РВСН.

По информации другого источника в "оборонке", на боевое дежурство в ВС РФ должны поступить два полка "Авангардов" по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

"Авангард" разработан "НПО машиностроения" в Реутове, проходил испытания с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.