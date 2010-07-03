Ракетные комплексы "Авангард" встанут на дежурство в ближайшее время

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным блоком "Авангард" встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что на данный момент идут работы по подготовке и загрузке ракет в шахты.

"В конце ноября – начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Ясненском ракетном соединении, которое базируется в Оренбургской области, уже развернута инфраструктура для постановки полка с комплексом "Авангард".

26 декабря 2018 года Минобороны по поручению Владимира Путина провело испытания ракеты комплекса "Авангард". Она стартовала из Оренбуржья и поразила цель на Камчатке, преодолев около шести тысяч километров. Как отметили в Washington Examiner, российский комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему США.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что боевой блок ракетного комплекса "Авангард" может развивать скорость более 30 тысяч километров в час. Главное отличие комплекса "Авангард" состоит в том, что противник не может спрогнозировать, где выпущенная им ракета окажется в следующий момент. Новое оружие способно маневрировать по курсу и по тангажу. Владимир Путин назвал "Авангард" "адекватным" ответом на американскую систему ПРО.