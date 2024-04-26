Ресторанам на Патриарших прудах рекомендовали убирать уличные столики после 23:00

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Ресторанам на Патриарших прудах рекомендуется убирать уличные столики после 23:00 и не продавать алкоголь навынос, сообщил префект Центрального административного округа Владимир Говердовский.

На совещании об обеспечении ночного покоя жителей Патриарших прудов он подчеркнул, что право жителей на спокойную и комфортную жизнь в своем районе является приоритетным.

В связи с этим он попросил рестораторов убирать после 23:00 все предметы у заведений, способствующие продолжению отдыха на открытом воздухе, а также обеспечить безопасность при помощи частных охранных организаций.

Предусмотрено и увеличение количества групп немедленного реагирования полиции до 10 единиц. Также будет работать мобильная группа патрулирования территории, состоящая из сотрудников управы Пресненского района и префектуры.

1 апреля в Москве начался сезон летних веранд – в городе расположены более 3 700 кафе с террасами.

В Объединении административно-технических инспекций города Москвы сообщили, что, обустраивая летнюю веранду, собственники не могут прокладывать подземные инженерные коммуникации и проводить строительно-монтажные работы капитального характера. Кроме того, высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летней веранды, не может быть менее 0,6 метра и превышать 0,9 метра.

Кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, и соблюдением ряда других требований, а специалисты контрольного ведомства будут на протяжении всего сезона вести мониторинг территории и выявлять незаконные конструкции.