Сергей Собянин: проект "Лето в парках" в этом году будет значительно расширен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в этом году планируется открыть 23 пляжных зоны в рамках проекта "Лето в парках", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр подчеркнул, что проект не только продолжат, но и значительно расширят.

"Летние бассейны – это здорово. Будем и дальше развивать Москву как город-курорт – в интересах москвичей и туристов", – заявил Собянин.

Он рассказал, что искупаться и позагорать у воды горожане смогут в восьми городских парках. Бассейны уже обустроены в ландшафтном парке "Митино", парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, "Сокольники" и "Красная Пресня". К ним добавятся еще три новые площадки – в Измайловском парке, парке "Дубки" и парке имени Юрия Лужкова.

В каждом из парков будет работать один или несколько бассейнов с шезлонгами, зонтами, кабинками для переодевания и душевыми. На территории пляжных зон также разместятся медицинские посты, спасательные вышки, кафе и площадки для проведения мероприятий.

Собянин напомнил, что прошлым летом в столице открыли два экспериментальных бассейна на фестивальных площадках "Московских сезонов" – в СВАО на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, а также в ВАО на Вешняковской улице, владении 16.

В этом году места для отдыха у воды появятся сразу на девяти фестивальных площадках в разных районах города:

в проезде Серебрякова (владение 14, строение 23) в Северо-Восточном округе;

в сквере у станции метро "Некрасовка" в Юго-Восточном округе;

на улице Перерве (владение 52) в Юго-Восточном округе;

на Ключевой улице (владение 22) недалеко от станции метро "Алма-Атинская" в Южном округе;

на улице Теплый Стан (владение 1б) в Юго-Западном округе;

на Мичуринском проспекте в Олимпийской Деревне (владение 4) в Западном округе;

на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской в Северо-Западном округе;

в парке "Бригантина" (Коптевский бульвар, владение 18) в Северном округе;

в Крюкове (Бульварная зона, 16-й микрорайон) в Зеленограде.

К новому сезону готовят и две крупнейшие пляжные зоны – на Северном речном вокзале и в Нагатинской пойме рядом с парком "Остров мечты". Первая зона одновременно вмещает более 900 человек.

В прошлом году там работало четыре бассейна с лежаками и зонтами, раздевалками с сейфовыми ячейками, душевыми, туалетами, летней кухней и фитобаром. Также там работал ресторан "Речной". Детям можно будет взять надувные игрушки и нарукавники.

Пляжный клуб Dream Beach Club в Нагатинской пойме может принять свыше 2,5 тысячи гостей. Там есть пять бассейнов, оборудованных системой подогрева, в том числе самый большой открытый бассейн в России площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Также есть детский бассейн с водными горками, лабиринтами и водопадами, сухой бассейн с фонтанами, водяными пушками и пистолетами. Есть бассейн, в котором имитируется волна длиной около 30 метров.

Гостей снова сможет принять открытый плавательный комплекс в "Лужниках", который работает около 10 лет. В его состав входят два подогреваемых бассейна — 50-метровый спортивный и 20-метровый пляжный, а также детская и волейбольная площадки, большая зона отдыха с шезлонгами, летнее кафе, раздевалки, душевые и сауна.

К открытию нового сезона рядом установят детский надувной бассейн с горками. Кроме того, увеличат количество шезлонгов.

Также летом будет работать открытый бассейн спортивного комплекса "Акватория ЗИЛ". Он предназначен для любительского плавания. Там оборудуют пять дорожек и зону мелкой воды. Для комфортного отдыха в комплексе установят зонтики и шезлонги. Также будет работать спа-зона.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить причалы столицы к открытию пассажирской навигации в конце апреля. Он уточнил, что работы будут проходить на 44 причалах.

Сотрудники комплекса очистят их от остатков льда и снега, промоют лестничные сходы, займутся облицовкой стен и напольного покрытия. Затем они проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски, отметил Бирюков.



Московские причалы начали подготавливать к старту навигации