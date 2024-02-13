Более 450 тыс пассажиров совершили поездки на речном электротранспорте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С момента запуска речного электротранспорта в Москве им воспользовались свыше 450 тысяч пассажиров. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Новый вид транспорта уже приобрел большую популярность у москвичей и гостей столицы. Мы планируем и дальше развивать регулярные речные маршруты и добавлять причалы по мере готовности инфраструктуры", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале столичного Дептранса.

500-тысячного пассажира ведомство планирует порадовать эксклюзивным подарком.

Оплатить поездку на речном электротранспорте можно картой "Тройка", банковской картой или по биометрии, а также билетом "Единый" на 90 или 365 дней. Проезд для детей до семи лет осуществляется бесплатно.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники москвичи совершили на электросудах более 20 тысяч поездок. Транспорт такого типа с момента его запуска в столице совершил более 17 тысяч рейсов. Зимой он продолжает функционировать благодаря ледовому классу.



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