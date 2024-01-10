Более 20 тысяч поездок совершили москвичи на речном транспорте в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 20 тысяч поездок совершили жители и гости столицы в период новогодних праздников на речном электротранспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с момента открытия регулярных речных маршрутов, которое состоялось в прошлом году под руководством Сергея Собянина, электросуда выполнили уже более 17 тысяч рейсов. Он также подчеркнул, что речной транспорт пользуется у москвичей большой популярностью.

При этом заммэра заявил, что электросуда продолжают осуществлять движение по реке даже зимой благодаря ледовому классу, а внутри судов поддерживается специальная температура для комфортного нахождения в транспорте.

Ликсутов также рассказал, что на праздниках жители и гости столицы могли совершить поездку на четырех украшенных электросудах и рассмотреть Москву с воды.

Ранее сообщалось, что с момента запуска регулярного речного транспорта пассажиры проехали почти 400 тысяч раз на двух направлениях.

До этого регулярный речной электротранспорт столицы внесли в Книгу рекордов России. Проект получил российский и международный сертификаты.



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